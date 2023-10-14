سبتمبى الماضي.. مستشفي أسيوط الجامعي تسجل 1004 حالة دخول بمختلف الأقسام

أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، تسجيل 1004 حالة دخول بالأقسام المختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى.

وأعلن المستشفى عن استقبال ٢١٣ حالة دخول بقسم الإصابات، و١٨٠ حالة بقسم الجراحة العامة، و١٨١ حالة دخول بالعناية المركزة، إلى جانب تسجيل ١١٥ حالة دخول بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و ٥٨ حالة دخول بقسم الشرايين خلال الشهر نفسه.

واستقبل المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، ٥٦ حالة دخول بقسم التجميل، و٨٤ بقسم العظام، و٣٤ بقسم الرمد، بالإضافة إلى تسجيل ٢٤ حالة دخول بقسم الوجه والكفين، و٢١ حالة دخول بقسم الأورام، و١٨ حالة دخول بقسم الباطنة.