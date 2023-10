(شاهد) لعبة رائعة تجعلك تتحكم في مستعمرة من النمل الواقعي

عالم النمل عالم غامض، إذ ما زلنا نتعلم أشياء جديدة عن أكثر الحشرات سكانًا على وجه الأرض. سنكون قريبًا قادرين على اتباع نهج عملي أكثر مع مدمري النزهة المفضلين لدى الجميع، وذلك بفضل محاكاة الحشرات القادمة Empire of the Ants. تعتمد اللعبة على سلسلة كتب الخيال العلمي الناجحة وتتيح لك التحكم في نملة بطولية لحماية مستعمرتك الضخمة.

قام الناشر Microids والمطور Tower Five للتو بإسقاط مقطع دعائي وربما يكون هذا هو النمل الأكثر واقعية على الإطلاق في لعبة فيديو. في واقع الأمر، فإن المقطع الدعائي بأكمله يعج بحلوى العين، وهو أمر منطقي نظرًا لأن العنوان تم إنشاؤه باستخدام Unreal Engine 5 القوي من Epic Games. بالإضافة إلى أنه ليس مجرد نملة واحدة أو اثنتين على الشاشة، حيث تظهر اللقطات داخل اللعبة المئات من النمل. يقوم التافهون الصغار بعملهم، مع غابة واقعية وصولاً إلى الحصى والأوساخ على الأرض.



أما بالنسبة إلى طريقة اللعب، فقد شبهها المطورون بلعبة إستراتيجية في الوقت الفعلي، مع بعض المغامرات من منظور الشخص الثالث التي تتخللها طوال الوقت. ويقول صانعو اللعبة إن "التخطيط الاستراتيجي، والاستكشاف، والمهارات القتالية، ولكن الأهم من ذلك كله، أن إنشاء تحالفات محلية للحياة البرية سيكون ضروريًا للتغلب على التحديات العديدة المنتظرة".

يروج المطورون لمستويات صعوبة قابلة للتطوير لتناسب اللاعبين ذوي المهارات المتفاوتة، ودورة ليلية ونهارية وطريقة لعب تتغير حسب الموسم. سيقدم كل موسم للاعبين سمات مختلفة، مع إضافة بعض عناصر RPG الخفيفة، مما يؤثر على "السرعة والمقاومة والتعزيزات والمزيد"، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى Engadget.

لا يوجد تاريخ إصدار بعد، بخلاف وقت ما في عام 2024، ولكن اللعبة ستأتي إلى كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم غير المسماة (من المحتمل PS5 و Xbox S/X.) أصدر الناشر Microids سابقًا تعديلًا على نطاق أصغر للعبة Empire of the Ants، في عام 2000. عمل مطورو Tower Five سابقًا على اللعبة الإستراتيجية Lornsword Winter Chronicles والنسخة الجديدة المشؤومة لعام 2020 من XIII.