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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شرم الشيخ تنتهي من الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة العالم للشطرنج للناشئين

الاستعدادات النهائية
الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة الشطرنج بشرم الشيخ

 يستعد المركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ، لاستضافة بطوله العالم للشطرنج للناشئين بمدينة السلام.

  وأكد محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة، جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة كافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.

 أشار إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قياده سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمنًا قوميًا.  

 جدير بالذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر 2023 بمشاركة 2000 مشارك منهم 800 لاعب ولاعبة من 80 دولة.

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الجريدة الورقية