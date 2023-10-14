شرم الشيخ تنتهي من الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة العالم للشطرنج للناشئين

يستعد المركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ، لاستضافة بطوله العالم للشطرنج للناشئين بمدينة السلام.

وأكد محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة، جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة كافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.

أشار إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قياده سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمنًا قوميًا.

جدير بالذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر 2023 بمشاركة 2000 مشارك منهم 800 لاعب ولاعبة من 80 دولة.

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