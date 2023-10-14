رئيس Activision Blizzard مستمر حتى نهاية عام 2023

أحد أكبر الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها فيما يتعلق بشراء Microsoft لشركة Activision Blizzard بقيمة 67.8 مليار دولار يتعلق بدور Bobby Kotick في الشركة. الآن بعد أن اكتملت الصفقة أخيرًا وأصبح الناشر رسميًا جزءًا من Microsoft، أصبح مستقبل الرئيس التنفيذي لـ Activision Blizzard أكثر وضوحًا.

وفي مذكرة للموظفين، كتب كوتيك أنه "ملتزم تمامًا بالمساعدة في عملية الانتقال". سيبقى على رأس الشركة "حتى نهاية عام 2023" وسيقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer. وكتب كوتيك: "نتطلع كلانا إلى العمل معًا لتحقيق التكامل السلس لفرقنا واللاعبين".

من المتوقع على نطاق واسع أن يتنحى Kotick عن الدور الذي شغله لأكثر من ثلاثة عقود في الأول من يناير، على الرغم من رفض Activision Blizzard تأكيد تاريخ محدد لرحيله. على أية حال فإن عقده يستمر حتى أبريل.

ومن المتوقع حدوث تغييرات أخرى في الجزء العلوي من Activision Blizzard. وفي مذكرته الخاصة لموظفي الناشر، كتب سبنسر "سنشارك المزيد من التحديثات حول هيكلنا التنظيمي الجديد في الأشهر المقبلة".

قام كوتيك بتحويل شركته إلى مؤسسة ناجحة ماليًا بعد أن قاد مجموعة من المستثمرين لشراء شركة Mediagenic مقابل سعر زهيد في عام 1991. وقام بإعادة هيكلة الشركة واستعاد اسمها السابق وهو Activision. في عام 2008، بعد سلسلة من الألعاب الناجحة وعمليات الاستحواذ والاستثمارات، صمم كوتيك عملية اندماج مع قسم الألعاب في فيفيندي، التي كانت تمتلك بليزارد.

ومع ذلك، فإن إدارة كوتيك للشركة كانت منذ فترة طويلة مثيرة للجدل. منذ عام 2010، وصفه كوتاكو بأنه "الرجل الأكثر مكروهًا في ألعاب الفيديو"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التصور بأن كوتيك يركز بشدة على تحقيق الدخل من ألعاب Activision Blizzard قدر الإمكان. ناهيك عن معاملته المبلغ عنها للموظفين في شركاته المختلفة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، أولى المراقبون اهتمامًا أكبر لثقافة Activision Blizzard في عهد Kotick. في عام 2021، رفعت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الشركة، بدعوى أنها تعزز ثقافة ينتشر فيها التمييز والتحرش على نطاق واسع. في وقت لاحق من ذلك العام، أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن كوتيك كان على علم منذ فترة طويلة بادعاءات سوء السلوك الجنسي والاعتداء في Activision Blizzard، وأنه أهمل مشاركة بعض منها (أو تفاصيل حول التسويات التي تم الاتفاق عليها مع الضحايا المزعومين) مع اللجنة.

أدى التقرير إلى خروج العديد من العاملين في Activision Blizzard والمطالبة باستقالة Kotick. في العام التالي، بعد أشهر من تقديم Microsoft عرضها الرائج لشراء Activision Blizzard، صوت مساهمو الناشر للسماح لكوتيك بالاحتفاظ بمقعده في مجلس الإدارة.

في الواقع، كان الاضطراب الناجم عن ثقافة مكان العمل السامة لشركة Activision Blizzard (والضغط الناتج على الشركة الذي أدى إلى تراجع أسهمها) هو ما دفع Microsoft إلى شراء الشركة. ادعى Kotick أن التأخير في Overwatch 2 و Diablo IV أدى إلى انخفاض سعر السهم. لكن العمال تراجعوا عن تلك التأكيدات.

ادعى منتج Overwatch تريسي كينيدي في أوائل عام 2022 أن Kotick دفع "مشاريع عشوائية" إلى فريق التطوير. وقال كينيدي إن الفريق عمل وقتًا إضافيًا فقط لرؤية تلك المشاريع ملغاة وأن "الفرق بأكملها تنقلب" وتلقي باللوم على كوتيك.

ليس فقط في Activision حيث أثار Kotick الجدل. وفي عام 2007، رفعت مضيفة طيران على طائرة خاصة كان مالكًا مشاركًا لها دعوى قضائية ضده. وزعمت المضيفة أنه بعد أن أبلغت مالك الطائرة الآخر بأن الطيار تحرش بها جنسيا، قام كوتيك بطردها. وأسفرت القضية عن تسوية بقيمة 200 ألف دولار للمضيفة.

لقد كان Kotick منذ فترة طويلة واحدًا من الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا في أمريكا الشمالية، ولن يتقاعد تمامًا مع ساعة جميلة فقط ليظهرها خلال الفترة التي قضاها في Activision Blizzard. وأشار تقرير العام الماضي إلى أنه سيجني 375.3 مليون دولار من البيع لشركة مايكروسوفت. ومن المتوقع أيضًا أن يحصل على مبلغ المظلة الذهبية بقيمة 14.6 مليون دولار عند مغادرته.