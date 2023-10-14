سامح حسين يشكر اتحاد التايكوندو ويشيد بتنظيم بطولة الأندية العربية المفتوحة

تواجد الفنان سامح حسين اليوم في منافسات بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو المقامة في مصر حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وجاء تواجد الفنان سامح حسين وزوجته في منافسات البطولة لدعم ومساندة نجلته فاطمة سامح حسين التي تشارك في منافسات البومزا في حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي وحضور العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

وكانت منافسات البارابومزا والبومزا انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم غدا الأحد بمشاركة 1450 لاعب ولاعبة ممثلين ل11 دولة و116 نادي ، حيث كانت انتهت منافسات الباراكروجي والكروجي خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر الماضي بمشاركة 650 لاعب ولاعبة ممثلين ل10 دول و135 نادي.

وكان الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو.

وحصدت فاطمة سامح حسين الميدالية الفضية للجماعية شابات والمركز الثاني لمستوى الحزام الأصفر والبرتقالى والاخضر والمركز الخامس ناشئات فردي لمستوى الحزام الأصفر والبرتقالى والاخضر.

وقال سامح حسين خلال حضور منافسات البطولة ، شرف كبير لي حضور فعاليات البطولة، وسعيد بالتنظيم الجيد والمميز والذي يعد على أعلى مستوى، بالإضافة إلى عدد اللاعبين المشاركين في البطولة ومشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في بطولة تضم عدد كبير من الدول العربية يعد شئ عظيم يدل على قدرة وريادة مصر في جميع الألعاب الرياضية.

وأضاف ، أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وللمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو على جهده المبذول والمتواصل في تطوير اللعبة وجعلها على أعلى مستوى والتايكوندو المصري حاليا يحقق نتائج مميزة ويتطور بشكل كبير جدا ، ورياضة التايكوندو راقية وتهدف للدفاع عن النفس.

وأشار الفنان سامح حسين ، نجلته فاطمة تشارك في منافسات البومزا بالبطولة العربية، حيث إنها تلعب لنادي وادي دجلة وقد سبق لها أن حصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الجمهورية، كما أن نجلته مريم تمارس أيضًا اللعبة وقد حصلت من قبل على الميدالية الفضية ، ,أنه يتمنى لجميع اللاعبين التوفيق في منافسات البطولة.