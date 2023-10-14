ناسا تطلق مركبة فضائية إلى كويكب في رحلة مدتها 6 سنوات

انطلقت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا وبدأت رحلة مدتها ست سنوات، لمسافة 2.2 مليار ميل، إلى كويكب غريب. وتكهن علماء الفلك بأن الصخرة الفضائية، التي تسمى أيضًا Psyche، كانت ذات يوم نواة جزئية لكوكب صغير في الأيام الأولى للنظام الشمسي. وقد يحمل الكويكب الذي يبدو أنه غني بالحديد والنيكل أدلة على تكوين الكواكب، بما في ذلك كوكبنا.

انطلقت مركبة الفضاء Psyche يوم الجمعة في الساعة 10:19 صباحًا بالتوقيت الشرقي على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. وبعد النجاح في التخلص من أسطحه والانفصال عن الصاروخ، أنشأت وحدات التحكم الأرضية اتصالاً ثنائي الاتجاه. تشير تقارير القياس عن بعد إلى أنه وصل إلى الفضاء بصحة جيدة. واجهت المهمة العديد من التأخيرات قبل أن تنطلق أخيرًا.

ويدور سايكي (الكويكب) حول الشمس في حزام بين مداري المريخ والمشتري. يقدر الباحثون أنه يتكون من 30 إلى 60% من قلب النيكل والحديد، مما يسمح لهم بإلقاء نظرة نادرة على قلب كوكبي (محتمل). وقالت ليندي إلكينز تانتون، الأستاذة في جامعة ولاية أريزونا والتي تعمل كمحققة رئيسية في المهمة، لصحيفة نيويورك تايمز: "أفضل تخميني هو أن أكثر من نصفها مصنوع من المعدن بناءً على البيانات التي لدينا". "سنرى حقًا شيئًا جديدًا، مما يعني أنه سيتم إثبات خطأ الكثير من أفكارنا."

مركبة ناسا الفضائية

عمال ناسا يرتدون معاطف بيضاء وأقنعة يتفقدون مركبة فضائية داخل مبنى أبيض.

ستستغرق المركبة الفضائية حوالي ست سنوات للوصول إلى Psyche. عند هذه النقطة، ستدور مركبة Psyche التابعة لناسا حول الكويكب لمدة 26 شهرًا، وستقوم بدراسته باستخدام أدوات مختلفة. ستستخدم المركبة كاميرات لإلقاء نظرة خاطفة عن قرب، ومقياس مغناطيسي للبحث عن مجال مغناطيسي قديم، ومقياس طيف أشعة جاما للكشف عن أشعة جاما عالية الطاقة والنيوترونات، وهوائي راديوي لرسم خريطة لجاذبية الصخرة الفضائية.

قال نيكولا فوكس، زميل مديرية المهام العلمية في ناسا: "أنا متحمس لرؤية الكنز الدفين من العلوم الذي ستفتحه سايكي كأول مهمة لناسا إلى عالم معدني". "من خلال دراسة الكويكب سايكي، نأمل أن نفهم عالمنا ومكاننا فيه بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالنواة المعدنية الغامضة والتي يستحيل الوصول إليها لكوكبنا الأرض".

ستختبر المركبة الفضائية أيضًا اتصالات الليزر في الفضاء السحيق التابعة لناسا، وهي طريقة اتصالات تجريبية يمكنها زيادة عرض النطاق الترددي في الفضاء السحيق بمقدار 100 ضعف عن الموجات الراديوية القياسية الحالية. قال الدكتور براسون ديساي، المدير المساعد (بالوكالة) لـ STMD: "من المثير أن نعرف أنه في غضون أسابيع قليلة، ستبدأ شركة Deep Space Optical Communications في إرسال البيانات إلى الأرض لاختبار هذه القدرة الحيوية لمستقبل استكشاف الفضاء". في مقر ناسا. "إن الأفكار التي نتعلمها ستساعدنا على تطوير هذه التقنيات الجديدة المبتكرة، وفي نهاية المطاف، تحقيق أهداف أكثر جرأة في الفضاء."