تجديد شهادة "الايزوا 17025" لستة معامل مياه شرب وصرف صحى بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن تجديد شهادة الايزو 17025 لعدد ستة معامل مياه شرب وصرف صحى تشمل معمل مياه نيدة ومعمل مياه المراغة ومعمل مياه المنشأة ومعمل مياه البلينا ومعمل مياه سوهاج ومعمل صرف صحى سوهاج.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الحصول على تلك الشهاده يتطلب مجموعه الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة وان الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

وأشار الدكتور منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الايزوا وذلك فى إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وان هناك خطة لحصول المعمل المركزى لمياه الشرب ومعامل مياه الشرب بجرجا وطما وشطورة وطهطا وجهينة والمعمل المركزى للصرف الصحى ومعمل صرف صحى جرجا على تلك الشهادة خلال الفترة القادمة.