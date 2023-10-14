استمرار نشاط مبادرة النظافة "بلغني" فى قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، إن مبادرة " بلغنى " تواصل استجابتها لبلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة بالشوارع والميادين، حيث تلقت المبادرة بلاغين خلال اليومين الماضيين بشأن تراكم القمامة بمدينتى قوص ودشنا.

وأضاف المحافظ، أن البلاغ الأول ورد إلى صفحة مكتب إعلام محافظة قنا بشأن تراكم القمامة علي الطريق الرئيسي بنجع سند في قرية الكراتية التابعة لمركز قوص، وقام المسئولون عن تلقى البلاغات بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وتم رفع القمامة بشكل فوري.

وتابع، أن البلاغ الثانى ورد، بشأن تراكم نواتج حفر الفاز الطبيعى على طريق مصر – أسوان أمام قرية الفحيرة بمركز دشنا، وتم إحالة الشكوى إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعلى الفور تم رفع نواتج الحفر.

وسائل التواصل مع المبادرة

مبادرة " بلغنى " هى مبادرة أطلقتها محافظة قنا خلال شهر سبتمبر الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل، وهى الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك " مكتب أعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.