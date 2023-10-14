تخصصات مطلوبة في وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية السعودية

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية السعودية (إكسبرو)، بعدما أعلنت عن طرح عدد من الوظائف في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

تخصصات المطلوبة في وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

مسؤول أعلى أعمال – الدعم المركزي

(Sr. Officer – Business Support Job)

مهامه :

يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه

السياسات والإجراءات:

يقدم الدعم للمديرين والادارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم وإبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية

إعداد التقارير:

رفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة

الجودة والامتثال:

يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة

التطوير المستمر :

يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات وحدة الأعمال.

خبير العمليات الأكاديمية (Expert – Academy Operations Job)

– أخصائي تطوير المواهب والتطوير الوظيفي (ecialist – Talent and) Career Development Job)

– خبير العناية بالموظفين (Expert – Employee Care Job)

– خبير التعلم والتطوير الداخلي (Expert – Internal Learning) Development Job)

– أخصائي دعم الأعمال (Business Support Specialist Job)

– أخصائي الثقافة والاندماج (Specialist – Culture & Engagement Job)

– برنامج صناع المستقبل – تدريب تعاوني (Coop Student Job)

شروط وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

– توفر الخبرة حسب المتطلبات الموضحة في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات في التواصل مع الآخرين.

نبذة عن الهيئة:

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا) هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم في وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية :

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا