استشهاد 28 كادرًا طبيًا منذ بداية هجوم الاحتلال على غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إن 28 كادرًا يعملون في القطاع الصحي الفلسطيني استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، أن 15 مركزا طبيًا تضررت جراء القصف، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ23 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

وجددت الوزيرة مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميا للقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تهدد يوميا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضا جراء القصف الإسرائيلي.

وفي سياق متصل غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الأردن، السبت، فى جولة أوروبية لحشد موقف دولى لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وتتصدر جدول أعمال الجولة، الأوضاع الخطيرة والمتدهورة فى غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ويلتقى العاهل الأردنى فى لندن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، كما يجتمع فى روما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وفى برلين يجرى الملك عبد الله الثانى لقاءات منفصلة مع الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، وعدد من المسؤولين.

ويختتم ملك الأردن جولته فى باريس بلقائه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ويقول مسؤولون إن الملك عبد الله، الذى التقى بوزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن أمس الجمعة، أجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا.

وحذّر العاهل الأردنى، خلال لقائه بلينكن فى عمان، من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضى الفلسطينية أو التسبب فى نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى.