المركز الثقافي الروسي بالقاهرة يحتضن ورشة عمل فنية لإظهار مهارات وإبداع “ذوي الهمم ”.. صور

في سابقة هى الأولي من نوعها و مبادرة كان لها أكبر الأثر في النفوس، أقامت مؤسسة "بداية أمل" ورشة عمل فنية لإظهار مهارات و إبداع لذوي الهمم من فاقدي البصر و ضعاف البصر للفن التشكيلي بطريقة مبتكرة و جديدة أشرف عليها الفنان العالمي سعيد صلاح فأتت بثمارها فكان الحدث الأكبر و هو إقامة معرض شبه عالمي حضره كبار الفنانين.





و قد إحتضن المركز الثقافي الروسي بالقاهرة هذا الحدث، و كانت المفاجأة الأكبر حضور حشود من المتابعين للفن التشكيلي و المواطنون العاديون.

أمل النوبي: ورشة عمل فنية لإظهار مهارات و إبداع لذوي الهمم من فاقدي البصر و ضعاف البصر للفن التشكيلي



و قد لاقت دكتورة أمل النوبي، مديرة "بداية أمل"، إستحسانا من الحضور علي تلك الفكرة الجديدة و الجريئة أيضاً و قبل كل هذا كانت فرحة الأطفال أصحاب الفرح الذين جعلوا المعجزة واقع و الأمل حقيقة.

وجاء ورشة العمل لهدف، وهو إظهار مهارات و إبداع ذوي الهمم من فاقدي البصر و ضعاف البصر، خاصة وأن الدولة المصرية تولي إهتمام كبير بهم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالجميع من حقه الحلم والأمل والعمل على ما يريده على أرض الوطن.

عبد العزيز يؤكد على أهمية دعم ذوي الهمم وإشراكهم في المجتمع المصري

وحضر أيضًا الدكتور سعيد عبد العزيز، الأمين العام للمفوضية الاوروبية العربية لتقديم المساعدات و الأعمال الإنسانية ببروكسل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للمثقفين العرب بالسويد، وعضو منظمة رسل الخير والسلام التابعة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس التعاون الأوروبي المصري ببلجيكا، والذي بدوره أكد على أهمية دعم ذوي الهمم وإشراكهم في المجتمع المصري، وهذا ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الماضية.

وتابع “عبد العزيز”: “ فقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم ، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية، ووجب على الجميع فعل ذلك”.

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