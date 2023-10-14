مراكز شباب جنوب سيناء تحث على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

حرصت مراكز الشباب، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، على وضع لافتات على مداخل المراكز والأسوار والملاعب، بها عبارات تحث الأعضاء والشباب والمواطنين على ضرورة المشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة، صوتك أمانة يكفلها لك الدستور والقانون، وهو واجب وطنى عليك، يجب أن تشارك بصوتك وتعطى صوتك لمن يستحق.

جاءت العبارات ما بين "الكلمة كلمتك.. انزل شارك"، وكذلك عبارة "اعمل الصح.. المشاركة مسىئولىة"، وغيرها من العبارات ، وذلك لتحفيز المشاركة السياسية وهو دور توعوى هام تقوم به مراكز الشباب في العديد من البرامج والفاعليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الدورات والندوات وورش العمل.

يأتي ذلك برعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.

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