جامعة المنصورة تستضيف وكيل جهاز المخابرات الأسبق بندوة "مصر من الانتصار إلى الاستقرار"

استضافت كلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم السبت، فعاليات الصالون الثقافى بعنوان "مصر من الانتصار إلى الاستقرار 1973-2023، استضاف الصالون اللواء أسامة المندوه وكيل جهاز المخابرات الأسبق، قام بإدارة فعاليات الصالون الثقافى، وحازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار.



جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد سويلم البسيونى نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب والسادة عمداء الكليات والسادة أعضاء الصالون الثقافى والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تضمنت فعاليات الصالون معرضًا فنيًا يضم أهم قرارات الحرب و صور توثق أهم الأحداث بحرب أكتوبر.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن انتصار أكتوبر من أهم الانتصارات العسكرية للشعب المصرى والعربى، وأننا اليوم نواجه تحديات كبيرة للحفاظ على مكتسبات هذا النصر العظيم كما وجه التحية للقوات المسلحة تقديرًا لدورها المشهود فى استعادة الأرض والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وللشهداء على ما قدموه من تضحيات مؤكدا أنه لولا دور الجيش المصرى ما كان لنا أن نعيش مرحلة الاستقرار.



ومن جانبه أكد الدكتور محمود الجعيدى، أننا اليوم نحتفل بمعركة المنصورة الجوية أطول وأكبر معركة جوية فى التاريخ حققت خلاله القوات المسلحة انتصارا سجل بحروف من نور فى تاريخ مصر، كما قدم التحية والتقدير للقوات المسلحة درع الوطن وحمايته وضمان استقراره فى ذكرى انتصارات أكتوبر.

و قال اللواء أسامة المندوه أن نصر أكتوبر 1973 أعظم انتصار في تاريخ مصر و الأمة العربية، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية درع وسيف الأمة العربية، وأن حرب الاستنزاف كانت الطريق إلى نصر أكتوبر، مشيرا إلى أن مصر أعادت بناء قواتنا المسلحة بعد النكسة، وأن الشعب وقف خلف القوات المسلحة بعد نكسة 67، مؤكدا أنه تدربنا تدريبا شاقا وأستطعنا جمع معلومات مهمة عن العدو.



وتحدث عن لحظة العبور، إن هذه اللحظة تُعَد أكثر لحظة إبهار بالنسبة له، وأنه حين نظر من نافذة الطائرة الهليكوبتر خلف خطوط العدو بميدان القتال كانت روحه المعنوية في أوجها، وأن هذا اليوم تم التحضير له منذ التاسع من يونيو 1967الى أن حققنا هذا النصر المؤزر، وأحبطنا مخطط اليهود والجيش الاسرائيلي بالاستيلاء عل سيناء للأبد مشيرًا إلى أن إسرائيل روجت لاستحالة عبور الجيش المصري لقناة السويس.

وأكد شعار (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)، واستطعنا أن نحقق هذا النصر العظيم، وتحمَّل الشعب المصري لتوفير الأسلحة والذخائر للجيش المصري.



وأشار إلى أن مهمته أثناء الحرب كانت رصد نشاط القوات الجوية الإسرائيلية على جبهة القتال، وبعد مرور 9 أيام تم تكليفي بالاستمرار في مهمتي لمدة جديدة، وهي 6 أشهر، واستطاعت مجموعتنا رصد كافة تحركات العدو الإسرائيلي في هذه الفترة.



وتابع أن القوات المسلحة جهزت كل اسباب النصر في حرب أكتوبر، ونجحت في تنفيذ خطة الحرب بكل كفاءة متناهية و لم تنته مهمته بانتهاء المعركة، بل استأنفها مجددا بعد خمسة عشر عاما، لكن فى مضمار آخر وبهدف جديد، عندما تم تعيينه قنصل عام مصر فى إسرائيل أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ليضعه القدر أمام من حاربهم وجها لوجه.

ووجه كلمة للطلاب أن انتصار اكتوبر هو انتصار الأجيال وسنحتفل بهذا النصر جيلا بعد جيل وسيظل فى ذاكرة التاريخ أعظم الانتصارت فى التاريخ العسكرى والذى أعاد العزة والكرامة للمواطن المصرى والعربى، مؤكدًا أن الشعب الذى صنع نصره يستطيع أن يتغلب على أى مشكلة.