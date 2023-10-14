استياء في تونس بعد رباعية كوريا الجنوبية وديا

أثارت الهزيمة الثقيلة لمنتخب تونس لكرة القدم برباعية نظيفة ودياً أمام مضيفه الكوري الجنوبي في سيول، الجمعة، استياءً كبيراً في الأوساط الكروية التونسية وعلى السوشيال ميديا

لما أظهرته من تراجع كبير في الأداء إلى جانب الخسارة الكبيرة

وتلقت شباك تونس أربعة أهداف في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على استاد كأس العالم بالعاصمة الكورية الجنوبية عن طريق لي "كانج إن" في الدقيقتين 55 و57، وياسين مرياح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، وهوانج "أوي جو" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكان منتخب تونس قد تغلب على نظيره المصري 3-1، وديًا قبل شهر تقريبا في القاهرة ضمن استعداداتهما لمنافسات أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

سجل لـ"نسور قرطاج" عيسى العيدوني (3) وحمدي فتحي (8 خطأ في مرماه) والبديل حمزة ربيعة (90+5)، وللفراعنة عمر كمال (34).

وكانت الخسارة الأولي للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد سلسلة من 8 انتصارات تواليا منذ توليه زمام الأمور الفنية.