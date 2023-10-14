النيجيري أوسيمين يخضع لأشعة للوقوف على إصابته

يخضع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، لأشعة بالرنين المغناطيسي لتحديد إصابة تعرّض لها الجمعة خلال تعادل منتخب بلاده مع نظيره السعودي" 2-2".

وترك أوسيمين البالغ 24 عاماً المباراة في الدقيقة 55 على ملعب بورتيماو في البرتغال، بعد تعرضه لإصابة بدا أنها عضلية.

قال مدرب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو، إن أوسيمين سيخضع لصورة مقطعية، وسيغيب على الأرجح الاثنين عن الودية ضد موزمبيق أيضاً في البرتغال.

قال بيسيرو في مقابلة نشرها المنتخب النيجيري على صفحته: لن نشركه بصرف النظر عن نتيجة الأشعة.

وسجل أوسيمين 6 أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف "سيري أ".