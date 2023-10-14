وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا صلبًا أحبط فكرة تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إنّ فكرة تهجير الفلسطينيين داخل القطاع، تعد بمثابة مأساة إنسانية، موضحًا أن التهجير داخل القطاع يعني نقل الفلسطينيين من بيوتهم، التي فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة، إلى العراء، بحيث يموت الأطفال.

وأضاف “عمرو” خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن مصر اتخذت موقفًا قويًا وصلبًا أحبط مبدئيًا وربما إلى ما لا نهاية فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج.

الاحتلال الإسرائيلي

وأشار وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إلى أنه في اليوم الأول من الحرب دعا الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين التوجه لمعبر رفح، وهذا يعني بداية مخيمات فلسطينية خارج الوطن الفلسطيني، ولكن مصر اتخذت موقفًا جعلت الإسرائيليين يتراجعون ربما حتى إشعار آخر.

جدير بالذكر أن أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، أكد أن دولة فلسطين يجب أن تقوم، ويجب أن تحصل المواطنين على حقوقها، فطريق السلام واضحة، ليتحرك فلتتوقف الحرب، وتمارس المجتمعات الدولية دورها بإتاحة حل حل سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة كاملة.

ودعا “الصفدي” خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكندري، اليوم السبت، المجتمع الدولي، للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "هناك احتلال يجب أن ينتهي.

جحيم الحرب

وأكد وزير خارجية الأردن، أنه كلما مر الوقت زاد القتل والدمار والمعاناه، لافتا إلى أن التصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب، مضيفًا: “الموقف العربي كان واضحا أننا نريد السلام العادل والشامل الذي يوفر السلم للفلسطينيين والإسرائيليين، وللمنطقة بأكملها”.