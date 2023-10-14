مصر والجزائر..تعرف على موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجزائري في مباراة ودية من العيار ستكون المباراة على ملعب ستاد هزاع بن زايد في في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.





فاز منتخب مصر على نظيره الزامبي بهدف دون مقابل في اولى مواجهات معسكر الإمارات، كما نجح منتخب الجزائر في تحقيق الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره الرأس الأخضر، ليعلن عن استعداد قوي قبل مواجهة الفراعنة الودية.



ستكون مباراة مصر و الجزائر من خلال قنوات أون تايم سبورت للجمهور في مصر، بجانب النقل من خلال قنوات الجزائر الرياضية مباشرة لجمهورها المحلي.





موعد مباراة مصر والجزائر:





تنطلق مباراة منتخب مصر الودية الثانية والختامية في معسكر الإمارات أمام الجزائر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري 2023.



تبدأ مواجهة منتخب مصر و الجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيت 2024 في كوت ديفوار والتي تضم كل من منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، بينما سيكون منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.



