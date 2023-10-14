السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصر والجزائر..تعرف على موعد المباراة والقناة الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجزائري في مباراة ودية من العيار ستكون المباراة على ملعب ستاد هزاع بن زايد في في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.
 

txt

مدير منتخب مصر: هدف معسكر الإمارات مواجهة منتخبات التصنيف الأول والثاني

txt

مدير منتخب مصر: نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر


فاز منتخب مصر على نظيره الزامبي بهدف دون مقابل في اولى مواجهات معسكر الإمارات، كما نجح منتخب الجزائر في تحقيق الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره الرأس الأخضر، ليعلن عن استعداد قوي قبل مواجهة الفراعنة الودية.

ستكون مباراة مصر و الجزائر من خلال قنوات أون تايم سبورت للجمهور في مصر، بجانب النقل من خلال قنوات الجزائر الرياضية مباشرة لجمهورها المحلي.
 


موعد مباراة مصر والجزائر:



تنطلق مباراة منتخب مصر الودية الثانية والختامية في معسكر الإمارات أمام الجزائر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري 2023.

تبدأ مواجهة منتخب مصر و الجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.
وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيت 2024 في كوت ديفوار والتي تضم كل من منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، بينما سيكون منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

txt

مدير منتخب مصر: هدف معسكر الإمارات مواجهة منتخبات التصنيف الأول والثاني

txt

منتخب مصر للناشئات يحقق فوزًا كبيرًا على ساو تومي بتصفيات المونديال

txt

تشكيل منتخب مصر للناشئات لمواجهة ساو تومي بتصفيات المونديال

txt

غانا "كابوس" الفراعنة وموزمبيق تمنح منتخب مصر 3 ألقاب


 

مواد متعلقة

مدير منتخب مصر: هدف معسكر الإمارات مواجهة منتخبات التصنيف الأول والثاني

مدير منتخب مصر: نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر

غانا "كابوس" الفراعنة وموزمبيق تمنح منتخب مصر 3 ألقاب

منتخب مصر للناشئات يحقق فوزًا كبيرًا على ساو تومي بتصفيات المونديال

تشكيل منتخب مصر للناشئات لمواجهة ساو تومي بتصفيات المونديال

تشكيل منتخب مصر للناشئات المتوقع لمواجهة ساو تومي بتصفيات المونديال

منتخب مصر للناشئات يواجهة ساو تومي اليوم بتصفيات كأس العالم

لاعب أرسنال على رأس قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر الإسماعيلية
الجريدة الورقية