تعليم بالإسكندرية تحصد المركزين الأول والثانى بمسابقة الصحافة والإعلام

حصدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، المركزين الأول والثانى جمهورى، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي (الصحافة والإعلام التربوي)، لعام 2022/2023.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن الطالبة هنا قدرى عبدالسلام، بمدرسة الشهيد على خاطر الرسمية لغات التابعة لإدارة وسط، حصلت على المركز الأول جمهورى في مسابقة الكاريكاتير الصحفي، فيما حصلت الطالبة حنين احمد السيد، بمدرسة مجمع الشهيد الرسمى لغات، التابع لإدارة الجمرك التعليمية، على المركز الثانى جمهورى في المسابقة.

من جانب اخر ، شهد «ابو زيد» حفل تخرج دفعة 2022 لمدارس كلية النصر للبنات EGC، بحضور علا سليمان مدير عام إدارة وسط، والنائبة جمانة عمارة وأميرة جبر مدير إدارة التعليم الخاص، ورحاب جابر وكيل الإدارة وباهي الفحام مدير إدارة الاتصال السياسي ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ولفيف من القيادات التربوية والتنفيذية بالمديرية وإدارة وسط والطلاب وأولياء الأمور .

وأكَّد وكيل الوزارة، على عراقة المدرسة كونها من أقدم المدارس،مشيدًا بالطفرة والنقلة النوعية بكلية النصر للبنات في هذه الفترة وتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق .

وبدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وطابور العرض، وكلمة على الحريري، نائب مدير المدرسة، وكلمة هبة وجدي مدير عام المدرسة وكلمة مدير المديرية، واختُتِمت المراسم بتكريم الخريجات واهدائهم شهادات تقديرية .