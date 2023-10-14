المهربون يتحايلون على منتجات المتحدة للتبغ ويقومون بتقليد علاماتها التجارية LM

يتحايل المهربون على صناعة التبغ الوطنيه بشتى الطرق غير المشروعه لإلحاق الضرر بصناعة التبغ الوطنيه خاصة السجائر التى تنتجها الشركه المتحده بمواصفات قياسيه مصريه صارمه ومنها وضع صورة التحذير الصحى من خطورة التدخين، ووضع طابع البندرول.

قام مجهولون وإن كان غالبيتهم يتواجدون فى منطقة باب البحر بالموسكى بالقاهره، واماكن أخرى ببعض محافظات الوجه البحرى بتقليد العلامات التجاريه لبعض المنتجات التى تنتجها الشركه المتحده للتبغ ،والتى تنتج ماركات ، مارلبورو، وميريت، وLM والأخير هو الذى يحقق أعلى نسبة مبيعات بين طبقات المدخنين لأن سعره من الشرائح الوسطى ويناسب طبقات إستهلاكيه كبيره ومدخنه .

يقوم المهربون أو المقلدون بجمع بشراء كميات ضخمه من هالك فلتر السجائر الناتج من عمليات التصنيع بالشركه الشرقيه للدخان، أو منتجات أخرى رخيصة مستوردة، مع تجهيز العلب وجميع البيانات عليها ،وتحريف بعض الحروف المدونه على العلب لتلافى المشاكل القانونيه التى من الممكن أن يتعرضوا لها، ثم يستعينون بفتيات مدربه على لف السيجاره وتصنيعها فى أماكن سريه ثم يتم إعدادها بمنتهى الدقه وطرحها للبيع بأسعار رخيصه مع مراعاة طرح هذه السجائر فى الأكشاك المنتشرة فى كل ربوع المحافظات مع البعد عن طرحها فى سلاسل السوبر ماركت والكافيهات الموجوده بمحطات البنزين.

المدهش أن تجار التجزئه وسماسرة السجائر يقومون بالمضاربه على شراء كميات ضخمه منها مع الإشاره إلى أن السجائر المقلده تحمل ماركة LN وليست LM ، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بأن هذه السجائر هى التى تنتجها الشركه المتحده الوطنيه، وهذه مخالفات غش وتدليس يجرمها القانون بأشد العقوبات.

علبة سجائر LM المقلدة مع وضع حرف N بدلا من M للتحايل على المستهلك

علبة سجائر LM الحقيقية