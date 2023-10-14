الإسماعيلية تنفذ حملة إزالة للمباني المخالفة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بوقف تنفيذ محاولتي بناء بدون ترخيص، وذلك عن طريق ردم الحفر المعدة للبناء، بمنطقة عزبة الصعايدة، الأولى على مساحة 100 متر والثانية على مساحة 120 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية اليوم السبت، من وقف تنفيذ بناء شقة بالدور الأخير بدون ترخيص، منطقة جاردن سيتي.

ونجحت الوحدة المحلية لقرية هويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم السبت، من إزالة لبناء بدون ترخيص من الطوب الأبيض، غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان، على مساحة 300 متر، وذلك في منطقة عزبة العاشر من رمضان، وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.