الهلال الأحمر المصري يستقبل طائرة مساعدات طبية من الصحة العالمية (فيديو)

استقبل الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية لتسليمها إلى قطاع غزة.

وأكد أن السلطات المصرية رفضت السماح لرعايا الولايات المتحدة والرعايا الأجانب بالمرور من معبر رفح البري.

واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة لإنشاء مناطق آمنة في غزة:

تعمل "الولايات المتحدة"، مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة: "الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة الدولية الأخرى لإقامة مناطق آمنة في قطاع غزة للمدنيين الفلسطينيين".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

إعلان مناطق آمنة في قطاع غزة:

وأعلن نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون فاينر، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث مع إسرائيل موضوع فتح ممرات إنسانية وإعلان مناطق آمنة في قطاع غزة لإجلاء المدنيين.