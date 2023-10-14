شهيرة تحيي ذكرى محمود ياسين بكلمات رومانسية

أحيت الفنانة شهيرة، الذكرى الثالثة على وفاة زوجها الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتبت الفنانة شهيرة، عبر صفحتها قائلة : " صباح حزين، لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه أنزعج وأصحى على الحقيقة المُرة للحظات، وتمر الأيام والشهور والسنين، ومازلت أنت أنت وأنا أنا.

وأضافت : “أنت الحبيب والصديق والضهر والسند وأنت القلب النابض بالحب لكل من حولك .. أنت الحكمه والوعي والحنان والأحتواء وأنا التي تعاني من البعاد والأشتياق لكل تفاصيل الحياه معك الأيام الصعبه والأيام الحلوه والجميله كروحك الطيبه نام ياحبيبي في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بأذنه وكرمه دعواتكم لحبيبي وحبيبكم ”.

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الفنان محمود ياسين

يشار إلى أن الفنان الراحل محمود ياسين، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولّى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا السيناريست عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.