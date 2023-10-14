محمد القنيصي .. وسائل التواصل الاجتماعى تكتسح العالم

محمد القنيصي الشخصية السعودية المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على يوتيوب، حيث يقدم محتوى متنوعاً يشمل التحديات والفعاليات والمقالب وغيرها من المحتويات الترفيهية.

يركز محمد القنيصي على إنتاج محتوى يهدف إلى إضفاء البهجة والمرح على الجمهور، كما أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والمتابعين الذين يستمتعون بأسلوبه الفريد ومواضيعه المتنوعة. يقوم بتحديث محتواه بانتظام ويتفاعل بنشاط مع متابعيه.

وقال محمد القنيصي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى جزءًا هامًا من تسويق جميع الشركات الكبرى فى العالم. العملاء يعتبرون أن أى شركة كبيرة لا بد أن تكون متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعى، وعليهم أن يكونوا مستعدين للإجابة على أسئلة العملاء. ويمكن الدعاية لمنتج معين بعدة طرق ولغات وعبر منصات مختلفة. وتستخدم الشركات وسائل التواصل لإجراء استفتاء لتقييم منتج معين.

يركز محمد القنيصي أيضًا على نشر رسائل إيجابية وتشجيع الابتكار والإبداع بين متابعيه. يعتبر مصدر إلهام للشباب الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم ويسعون لاستكشاف المزيد من الفرص في مختلف المجالات