رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة بورسعيد أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى المحافظات جميعًا.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في بورسعيد والذي عرضتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه سيكون هناك استكمال للزيارات للمحافظات الفترة القادمة.

وأضاف أنه “ القرية السياحية كانت أطلالًا وبالشراكة مع القطاع الخاص وبعد أن كانت تسبب خسائر للحكومة أصبحت تدر عائدا”، معقبا :":" نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يتمثل في هذه الأمور".

وواصل مدبولي أن العالم يعاني الآن من أزمات لم يتعرض لها من مئات السنين، متابعا: الدول القادرة على امتلاك مقدراتها والاكتفاء الذاتي، هي الدول التي ستنجح في الخروج من الأزمات.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس "ASLAN" بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث استمع إلى شرح حول المصنع من المهندسة أسماء يحيى، المدير التنفيذي للمصنع، والتي أشارت إلى أن المشروع يُقام على مساحة 75 ألف م2، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 700 مليون جنيه، لإنتاج البطاطين وأغطية السجاد.

وأضافت المدير التنفيذي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا، ويضم 500 عامل وعاملة، ذوي كفاءة عالية ومدربين على هذه الصناعة على أيدي خبراء رفيعي المستوى.

وأكدت المهندسة أسماء يحيى أن الشركة انطلقت في الأسواق المصرية لتصبح الأولى من حيث الجودة والذوق الرفيع على مستوى مصر، ثم توسعت بعد ذلك إلى الأسواق العالمية، ومنها إسبانيا، وتركيا، والجزائر، والمغرب، ويستهدف المصنع بعد اكتمال المرحلة الثالثة منه أن يصل بحجم الإنتاج إلى 20 ألف طن سنويًا، كما يستهدف أيضًا تصدير نحو 75% من الطاقة الإنتاجية.

وتفقد رئيس الوزراء معرضًا لمنتجات المصنع من البطاطين، ذات الجودة والتنوع، والمُخصصة للتصدير إلى إسبانيا.

كما تفقد وتابع مراحل الإنتاج المختلفة للبطاطين، ومنها مرحلة التكييس والتعبئة تمهيدًا لتصدير المنتجات في أفضل صورة ممكنة للدول الأخرى، واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، على جودة الخدمات.

وأدار "مدبولي" حوارًا مع إحدى العاملات بخطوط الإنتاج وكذا مع مجموعة من الفتيات العاملات في مرحلة "التجهيز" النهائية، ولذلك لمتابعة آليات سير العمل والخدمات التي تُسهم في تحسين البيئة للعاملين داخل المصنع. وفي هذا الإطار أشارت إحدى العاملات إلى أنه من المقرر افتتاح مرحلة جديدة من المصنع في إطار خطة التوسعات المستقبلية لمصنع ستايلر.

وقد عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بوجود عدد كبير من العاملات في المصنع، مُشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة وتشجيعها لتمكين المرأة. وتقدم في ضوء ذلك بخالص شكره وتقديره لحجم الجهد المبذول، متمنيًا للعاملين دوام التوفيق.