السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

عزيز المطوع: الشيف السعودي الذي يحول الطهي إلى فن"

الشيف عزيز المطوع
الشيف عزيز المطوع

يعتبر الشيف عزيز المطوع واحدًا من أبرز الشيفات السعوديين الذين يعشقون الطهي ويقدمون أطباقًا مبتكرة ومتميزة. 
بفضل شغفه بالطهي وإلمامه العميق بالمطبخ السعودي والعالمي، استطاع أن يحقق شهرة واسعة في مجال الطهي.  يتميز الشيف عزيز بموهبته الفنية في تقديم الأطباق وإعدادها بأسلوب مبتكر ومتقن، مما يجعل تجربة تناول الطعام تجربة فريدة ومثيرة للحواس. يسعى دائمًا إلى دمج المكونات التقليدية مع اللمسات الحديثة لتحقيق توازن مثالي من النكهات والمذاقات.  

من خلال مشاركته المستمرة لوصفاته وتقنياته في الطهي، يسعى الشيف عزيز المطوع إلى تعزيز الوعي بالمطبخ السعودي والترويج للثقافة الغذائية الغنية في المملكة. يعتبره الكثيرون مصدرًا للإلهام والتحفيز للاستمتاع بالطهي واكتشاف نكهات جديدة ومبتكرة.


نظرًا لشغفه وموهبته في فن الطهي، يتوقع أن يواصل الشيف عزيز المطوع إبهار الجمهور بمزيد من الأطباق الفريدة والمميزة في المستقبل

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