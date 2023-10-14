قرار جديد حول محاكمة متهم في أحداث أبو النمرس

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، قرارًا بتأجيل محاكمة متهم فى قضية أحداث أبو النمرس، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل للمرافعة.

النيابة نسبت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وإزهاق روح حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا.

حيث توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروا المجني عليهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا، وهو ما أودى بحياتهم.

التحقيقات تكشف تفاصيل إنهاء حياة حلاق على يد ابن خاله في أبو النمرس

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تفاصيل مقتل حلاق على يد ابن خاله في منطقة أبو النمرس، وتبين أن القتيل تعدى على والدته "عمة المتهم" بالضرب في وقت سابق بسبب خلافات سابقة.

ورد بلاغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى.

بالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" حلاق ، توفى إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر – "طرف ثان" نجل خال الأول) وذلك حال تواجدهما بالمحل عمل الأول وتعدى خلالها الثانى على الأول بسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما وقيام الأول بالتعدى على والدته (عمة الثانى) بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بممارسته نشاطًا إجراميًا بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.