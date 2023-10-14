الأردن يُطالب بموقف دولي قوي في "غزة" ويُحذّر من كارثة إنسانية

أصدر وزير الخارجية الأردني، "أيمن الصفدي"، تحذيرًا قويًا من أن الحرب على قطاع "غزة" تسبب كارثة إنسانية وتُمثل عقابًا جماعيًا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بموقف دولي قوي لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال الصفدي السبت: "على المجتمع الدولي أن يتعامل مع التصعيد الإسرائيلي وفق معايير دولية واحدة".

وشدد: "لن نقبل بأي تهجير لأي مواطن فلسطيني من أي مدينة أو منطقة".

وأضاف الصفدي: فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم.

وشدد الصفدي، الذي يلتقي السبت، وزيرة الخارجية الكندية، ويبحث معها جهود وقف الحرب على غزة، ويتابع اتصالات مع نظرائه لبحث سبل وقف تداعيات الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب، على أن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير هو صمت على عدوان يجرد أبناء غزة من إنسانيتهم وحقهم في الحماية.

الأمم المتحدة تُؤكد ضرورة وصول الوقود بشكل عاجل إلى غزة:

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن نقص المياه في "غزة" أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني إنسان، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وشددت الوكالة في بيانها على ضرورة وصول الوقود بشكل عاجل إلى غزة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للـ"أونروا": "في جميع أنحاء قطاع غزة، يتعرض أكثر من مليوني شخص للخطر بسبب نقص المياه. لقد أصبحت مسألة حياة أو موت هذا أمر ضروري ويجب تسليم الوقود إلى غزة على الفور لتوفير المياه لمليوني شخص".

وتُؤكد الوكالة أن قطاع غزة يعاني من نفاد المياه النظيفة بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل.

ويضطر الناس إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وتابع: "نحن بحاجة ماسة إلى إيصال الوقود إلى غزة. فالوقود هو الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة. وإذا لم يتم ذلك، سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء، المياه باتت الآن طوق النجاة الأخير المتبقي. أدعو إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية".