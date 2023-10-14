غداً.. ندوة علمية عن مرض السل البقري و البروسيلا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على أهمية تطوير قطاع الطب البيطرى بالمحافظة، خاصة الفرق الطبية والمعامل، من خلال عقد الدورات وورش العمل والتدريب المستمر ، لتمكينهم من أداء دورهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية، ومراقبة الأسواق والمعروض من اللحوم البلدية والمجمدة والمجازر ومحلات البيع، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تعقد مديرية الطب البيطرى بالمنيا غدا الأحد ، ندوة علمية تخصصية عن مرض السل البقرى و البروسيلا ، وذلك بمقر إدارة ملوى البيطرية ، وبالتعاون المشترك بين المديرية ، و كلية الطب البيطرى بجامعة المنيا.

وأضاف الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أن الندوة يحاضر فيها الدكتور أحمد السيد عبد الغنى رئيس قسم الصحة والأمراض المشتركة والوبائيات، وبحضور أطباء إدارتى ملوى وديرمواس البيطرية.