هويدا مندى تنهى إجراءات الحجوزات لأعضاء الاتحاد الدولى البارالمبى للطائرة لحضور بطولة العالم

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، عملها المستمر ، لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالبطولة قبل انطلاقها بوقت كاف ، مع عدم ترك أى عمل للظروف ومقتضيات الأمور، فضلا عن أن الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد يحرص على الإجتماع يوميا باللجان المختلفة ، لمعرفة ما تم من أعمال ، ودراسة كيفية الإنتهاء من الأعمال المتبقية .

وقال اللواء منصور المحمدى درويش المتحدث الرسمى للاتحاد وبطولة العالم ، أن الدكتورة هويدا مندى مديرة بطولة العالم قامت بالتواصل مع الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبي لإنهاء كافة حجوزات الطيران ومواعيد الوصول لأعضاء الاتحاد الدولى ، وكذا ممثلو اللجان الفنية المختلفة ، وتسكينهم فى الفنادق التى تعاقدت معها اللجنة المنظمة للبطولة وإرسال أسم الفندق ورقم الغرفة ، أو الجناح الذى سيقيم فيه كل مسئول من قيادات الاتحاد الدولى قبل وصوله إلى القاهرة.

لافتا إلى أن هويدا مندى قامت بتكليف المهندس هشام سيد نائب مديرة بطولة العالم ، والمحاسب خالد حسن المدير المالية بالتنسيق مع الدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ، بحجز تذاكر الطيران لأعضاء وممثلى الاتحاد الدولى طبقا للمواعيد التى حددها كل مسئول لوصوله إلى أرض الكنانة ،مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى صادق حث بسرعة تذليل اى عقبات مع شركات الطيران ، لتسهيل حضور ضيوف مصر الكرام البطولة بدون اى معوقات ، حتى لو كانت صغيرة .

أضاف اللواء منصور درويش بأن مصرنا الغالية بلد الأمن والأمان ، وتحسن استقبال الضيوف ، ولذلك فأن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية والسيادية للعمل على نجاح بطولة العالم والتى تقام فى شهر نوفمبر المقبل ، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يطالب سيادته بتنظيم أفضل البطولات على الأراضى المصرية من كافة الأنحاء .

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .