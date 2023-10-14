السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

علاء عابد: أين المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي مما يحدث على الأراضي الفلسطينية؟

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ،أن مصر قيادة وشعبًا داعمة للقضية الفلسطينية ، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية، موضحا أن مصر قدمت ومازالت تقدم  جهودا كبيرة من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة .

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جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .

وتساءل النائب علاء عابد عن دور المجتمع الدولي ولماذا هذا الخرس عن قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية والمباني بالقصف السافر من الجيش الاسرائيلي .

كما تساءل النائب علاء عابد ، أين البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ،من الاعتداءات علي الشعب الفلسطيني .

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي ، ان مصر تدعم الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين .

وطالب النائب علاء عابد ،بوجود ممر آمن لوصول المساعدات والاغاثات للشعب الفلسطيني .

كما أشار النائب علاء عابد ،أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يأخذ القضية الفلسطينية كقضية للأمة العربية وهذا هو حال الشعب المصري.

كما طالب  نائب رئيس البرلمان العربي بإقامة الدوله الفلسطينية علي حدود ماقبل ١٩٦٧ولن نسمح بضياع الهوية الفلسطينية

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