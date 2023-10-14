وحدة "أيادي مصر" فى قنا تُشارك بملتقي التمور المصرية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، إن وحدة منصة " أيادى مصر " بمحافظة قنا شاركت في الملتقي الثالث للتمور المصرية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ١٤ إلى ١٥ أكتوبر الجاري بأرض المعارض بمحافظة الوادي الجديد والمواكب فعاليته الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد .

وأكد عبد الرحيم محمد مسئول وحدة أيادي مصر بمحافظة قنا، بأن الوحدة شاركت علي هامش الملتقي بالمنتجات الحرفية والبيئة التي تشتهر بها محافظة قنا ( الفركا - الفخار - الكليم - خشب السرسوع - العسل الأسود).

وأطلقت وزراة التنمية المحلية منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني ayadymisr.org للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي وشركة إي-أسواق مصر احدي شركات e-finance تابعة لوزارة الإتصالات لتقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية علي مستوي المحافظات

ونظمت محافظة قنا، فى وقت سابق معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة، وضم المعرض عدد من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل ( الفركة والفخار والمشغولات الخشبية " خشب السرسوع" والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار )، ويهدف المعرض الى دعم اصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائري المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.