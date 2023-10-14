وزير الخارجية الصيني يُؤكد: "فلسطين الآن في وضع حرج"

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، أن "فلسطين الآن في وضع حرج"، وأن الصراع المُستمر "تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد كبير الدبلوماسيين الصينيين أن بكين تقف إلى جانب "الإنصاف والعدالة" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحذر وانج، من أن الوضع الإنساني للفلسطينيين "يتدهور بسرعة"، قائلاً إن الصين "تدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي".

كما سرد أربع أولويات تعتبرها الصين "ملحة نظرا لخطورة الوضع الحالي"، والتي تمثلت في الاتي:

أولاً، وفقًا لوانج، هناك ضرورة "لوقف القتال في أسرع وقت ممكن" لتجنب المزيد من تدهور الوضع.

وقال وانج ، إن الأمر الثاني هو الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومنع وقوع كارثة خطيرة من خلال فتح "ممر إنقاذ إنساني ومساعدة في أسرع وقت ممكن".

أما الأولوية الثالثة، بحسب الدبلوماسي، هي أن "تمارس الدول المعنية ضبط النفس، وتتخذ موقفًا موضوعيًا وعادلاً، وتعمل على وقف تصعيد الصراع".

وتقترح الأولوية الرابعة التي ذكرها وانج أنه "يجب على الأمم المتحدة أن تلعب دورها الواجب" وبناء إجماع دولي و"اتخاذ تدابير حقيقية" لتحقيق الأهداف الثلاثة الأولى.

كما أكد وانج أن "الصين تتواصل مع الأطراف المعنية"، وأضاف أن بكين "ستقدم مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة".

وذكر أيضًا أن الظلم على فلسطين مستمر منذ أكثر من نصف قرن، ودعا إلى إنهائه بـ حل الدولتين ودولة فلسطين المستقلة، قائلاً: هكذا يمكن أن تتعايش فلسطين وإسرائيل في دولة واحدة وسلام.

الوضع الحالي في غزة يُؤرق "الصين".. ودعوات عاجلة لحماية المدنيين

أعرب المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي "تشانج جونج"، عن قلق "بكين" البالغ والشديد من الوضع الحالي في غزة، داعيًا لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات لتجنب وقوع كارثة إنسانية، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت.

وأشار المندوب الصيني، إلى أن البعثة الصينية تشجع كل الجهود للقيام بما يلزم للحفاظ على المدنيين وخفض التصعيد في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال تشانج جونج: "الصين قلقة من الوضع الحالي ويجب القيام بما يحمي المدنيين وتوصيل المساعدات لتجنب كارثة إنسانية، نشجع كل الجهود للقيام بما يلزم للحفاظ على المدنيين وخفض التصعيد".