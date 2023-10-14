غلق باب الترشح.. القائمة النهائية لأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، باب التقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، إذ بدأت الهيئة تلقي طلبات الترشح يوم 5 أكتوبر على مدار 10 أيام مستمرة بما فيها أيام الإجازات الأسبوعية.

وتلقت الوطنية للانتخابات، خلال الـ 10 أيام، أوراق 4 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، القائمة النهائية بأسماء المرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر، بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد حصول المرشح على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي من المواطنين.

المرشح الرئاسي الدكتور فريد زهران

وتقدم المرشح الرئاسي الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، يوم الأحد الماضي الموافق 8 أكتوبر، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد حصوله على تزكية 28 من أعضاء مجلس النواب.

المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة

تقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، يوم الإثنين الماضي الموافق 9 أكتوبر، باوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد حصوله على تزكية 27 من أعضاء مجلس النواب.

المرشح الرئاسي حازم عمر

تقدم المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أمس الجمعة الموافق 13 أكتوبر، أوراق ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد حصولها على تزكية 46 من أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن تجاوزه 25 ألف تأييد شعبي من المواطنين.

موعد انتخابات رئاسة الجمهورية

ومن المقرر التصويت على انتخابا رئيس جمهورية مصر العربية خارج البلاد أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023، والتصويت في الداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.