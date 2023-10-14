رونالدو يتحدث عن مستقبله الكروي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عن موقفه من الاعتزال الدولي خلال الفترة المقبلة مع تقدمه في العمر.

وقال رونالدو، في تصريحات صحفية :آمل أن أكون في يورو 2024 لأنه لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي، آمل ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة، وآمل أن ألعب.

وأضاف: لقد غادرت البرتغال مبكراً، لكنها ستظل منزلي دائما، إنهم يدعمونني في كل ملعب في البرتغال.

وقال :أنا لا أفكر في المستقبل، أفكر في المدى القصير وأحاول دائمًا الاستمتاع باللحظة.

وأكمل:أحب اللعب للمنتخب الوطني، لعبنا بشكل جيد وتأهلنا لأن لدينا فريق ممتاز ومدرب ممتاز مثل مارتينيز.

يذكر أن منتخب البرتغال تأهل رسميا إلى يورو 2024، عقب الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.