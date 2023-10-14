أسيوط تبحث دعم تنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصري الفرعوني

التقى الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بالمركز القومى للبحوث الزراعية بوزارة الزراعة مع قيادات محافظة اسيوط وبحضور الدكتور ياسر انور مدير محطة البحوث الزراعية بأسيوط ،والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة باسيوط لبحث سبل دعم وتنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصرى "الفرعونى" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على النحل المصرى النادر وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة.

واستعرض الدكتور محمد فتح الله ،أهمية النحل المصرى "الفرعونى" والذى يتميز بالندرة وجودة انتاجه من عسل النحل وفوائده الكبيرة والطلب المتزايد عليه عالمياً.

لافتاً الى أن النحل الفرعوني من أقدم السلالات المعروفة والمستأنسة على مستوى العالم ، خاصة وان المصري القديم سجل على جدران المعابد نشاطه في مجال النحالة قبل 7 آلاف سنة، بداية من مرحلة تأسيس الخلية وصولًا للمنتج النهائي بالإضافة لاستخداماته الغذائية والطبية المتعددة مع مزايا النحل الفرعوني التي كفلت تفوقه على سائر السلالات الأخرى وفي مقدمتها أن قطعانها تتميز بزيادة معدل نشاطها بالإضافة لقلة الفاقد من خلاياها .

مؤكدا على بدء تنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصرى الفرعونى بمحافظات الجمهورية بدعم اكثر من 7 مليون جنيه من خطة وزارة الزراعة الاستثمارية وتحت اشراف ودعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى

وتتميز أسيوط بسلالات النحل النادرة وخاصة النحل الفرعونى الذى يوجد بالمحمية الطبيعية بالوادى الاسيوطى وعند بعض النحالين ومربى النحل بالمحافظة للحفاظ على تلك السلالة من الانقراض والاستفادة من منتجات العسل.

مشيرا الى اهتمام البعثات العلمية الاجنبية بالنحل الفرعونى وتأتى اليه بالمحمية لدراسة تلك الفصيلة لما تتميز به من فوائد كبيرة لعسلها ،معلناً تقديمه كافة الدعم لتنفيذ المشروع بالمحافظة مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها بالتنسيق مع الجهات المانحة والبنوك وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين وايضا الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال انشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.

بالاضافة الى الفوائد الصحية والاقتصادية والبيئية لتربية النحل مع توفير فرص عمل للشباب وسد الاحتياجات المحليةو فتح آفاق كبيرة أمام صادرات مصر من العسل لجلب العملة الصعبة