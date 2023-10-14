بعد 13 عامًا.. هل يرحل عصام الشوالي عن قنوات "بي إن سبورت"

يعد المعلق الرياضي، عصام الشوالي، أحد أهم وأشهر المعلقين على المباريات الرياضية في كرة القدم، حيث يمتلك قاعدة كبيرة من الجماهير في مختلف أنحاء العالم لما يمتلكه من كاريزما وحضور وثقافة واسعة، جعلته يتربع في قلوب محبي وعشاق كرة القدم حول العالم.

أثيرت في الساعات القليلة الماضية أنباء صادمة للجماهير، عن رحيل عصام الشوالي عن قنوات “بي إن سبورتس”، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، بعدما قضى أكثر من 13 عامًا في مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية.

عصام الشوالي يكشف موقفه من الرحيل عن قنوات بي إن سبورت:

في رد فعل على الأنباء المتداولة حول رحيل عصام الشوالي عن قنوات بي إن سبورت ،كشف المعلق التونسي الشهير موقفه من هذه الأنباء.

أكد عصام الشوالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، عدم صحة الأنباء التي تم تداولها عن رحيله عن قنوات بي إن سبورت، قائلًا:

"الكبار إلى اليورو، في حضور ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، مازلنا بانتظار الطليان أصحاب اللقب.. موعدنا في لقاء القمة في ويمبلي لسهرة الثلاثاء إن شاء الله".

مَنْ عصام الشوالي المعلق الرياضي الشهير؟

ولد عصام الشوالي يوم 25 سبتمبر عام 1970 في فرنسا، ويعمل بالتعليق على مباريات كرة القدم بالقنوات الرياضية بشبكة بي إن سبورتس، وفي أغلب الأوقات يكون المعلق الرئيسي للمباريات الكبيرة.

انضم عصام الشوالي إلى إذاعة الشباب والرياضة لحبه الشديد لكرة القدم، والتعليق عقب انتهاء دراسته الأكاديمية، وقادته موهبته الرائعة إلى اختزال الزمن لينتقل سريعًا إلى القناة الفضائية التونسية، ثم الانتقال إلى شبكة راديو وتلفزيون العرب، وعمل في قناة الرياضة (آي آر تي)، التي كانت من روما، أول مباراة علق عليها بتاريخ 6/10/2001، وكانت تلك المباراة لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

اشتهر عصام الشوالي بالجرأة، حيث إنه يستطيع أن يتكلم بكل طلاقة وصراحة وشفافية وحيادية في المباريات الكبيرة، مثلا ريال مدريد وبرشلونة، عملاقا إسبانيا.

وبعد قيام مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية بشراء باقة قنوات راديو وتلفزيون العرب، انتقل عصام الشوالي إلى قناة الجزيرة الرياضية، ليضاف بذلك إلى باقة نجوم التعليق العربي المتعاقدين مع الجزيرة، وكانت أول مباراة يقوم الشوالي بالتعليق عليها هي مباراة تينيريفي وبرشلونة في الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وذلك بتاريخ 10 يناير 2010.

وكان تعليق عصام الشوالي على كأس العالم بألمانيا، عندما كان يذاع حصريًا على قنوات راديو وتلفزيون العرب، سببًا في انتقال شهرته إلى العالمية، حيث تم اختياره لتعريب لعبة “فيفا” للبلاي ستيشن، ابتداءً من النسخة 12 حتى نسخة 2017.

تاريخ كبير لمعلق محبوب، صنع نجومية كبيرة في عالم كرة القدم خارج خطوط المستطيل الأخضر، ليبقى عصام الشوالي معشوق جماهير الساحرة المستديرة حول العالم.