فريق شباب الزقازيق البحرى للفن التعبيري يُبدع في حفلة معرض الشيخ زايد للكتاب

شارك فريق مركز شباب الزقازيق البحرى للفن التعبيري، فى الحفلة الفنية اليومية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية النشء، وذلك على هامش معرض الشيخ زايد للكتاب بمدينة الشيخ زايد.

تأتي مشاركة الفريق، بعد حصولهم على المركز الأول بمسابقة كنوز مصرية ٢٠٢٣، وما حققوه من نجاحات اخيرة فى عرض أوبريت الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية.

وعرض الفريق ثلاثة عروض (غنى يا سمسمية، والفلاحي احنا الشراقوة، والانجازات بأغنية أبنى كمان وكمان )، وذلك تحت تدريب وإخراج الفنان وليد المصرى، ومساعدة آيه السيد.