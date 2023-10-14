افتتاح مركز شباب واحد الصالحية بالحسينية ضمن مشروعات "حياة كريمة"

افتتح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مركز شباب واحد الصالحية التابع لإدارة شباب الحسينية ، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بحضور نواب المركز، وسعيد سرحان وكيل وزارة المالية، والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب،ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز ومدينة الحسينية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن مركز الشباب واحد الصالحية من المراكز التي تم استلامها مؤخرا ودخوله الخدمة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أصبحت شاهده على بناء جمهورية جديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مركز الشباب يضم: المبنى الإدارى الذى يضم صالة ألعاب، وغرفة تنس طاولة، وجيم، ودورات مياه مجهزه لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة عن دعم المركز من قبل وزارة الشباب والرياضة بالاثاث الخاص، وحديقة الطفل وأدوات رياضية لممارسة الأنشطة المختلفة.