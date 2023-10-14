شروط الحصول على تمويل المشروع القومي للبتلو (ِشاهد)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك عدة شروط الاشتراك في المشروع القومي للبتلو، حيث يجب توفر المساحة والمكان لتربية رؤوس المواشي.

المشروع القومي للبتلو

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت أن المشروع القومي للبتلو شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة إذ بلغ وصل حجم التمويل إلى 8 مليار و263 مليون جنيه للمستفيدين.

وأشار إلى أن الأولوية في هذا المشروع تكون لعدة فئات منها الشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة، وبمجرد تقديم الطلب تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.

تمويل المزارعين

ونوه إلى أن تخصيص مبلغ 263 مليون جنيه للمستفيدين يعكس مدى اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية، كما أن أي شخص يمكنه التواصل معنا بكل سهولة للحصول على التمويل.

وأوضح أنه يتم منح التمويل على شقين، الأول لشراء الرؤوس والشق الآخر لتوفي رالتغذية اللازمة لهذه الرؤوس، مؤكدًا أن تمويل هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري.