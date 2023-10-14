محافظ الأقصر يشكر التحالف الوطني على نجاح تنظيم حملة التبرع بالدم

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، شكره للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومؤسسة شفاء الاورمان، لعلاج الاورام بالمجان، على تنظيم حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.



وأثنى محافظ الأقصر، خلال تفقده أعمال الحملة في ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، على الملحمة التى قدمها مواطنو الاقصر بجميع فئاتهم وأعمارهم فى المشاركة في حملة التبرع بالدم ، والاقبال الكبير والتسابق على التبرع بالدم والتأكيد على دعم مصر قيادة وشعبا للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم .

وأضاف ألهم، أن التكدس والزحام الشديد من أهالى الاقصر علي موقع التبرع يدل علي معدن الشعب المصري الاصيل ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك" أن مصر هي قلب العروبة النابض" التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.

واعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، عن سعادته بنجاح حملة التبرع بالدم التى نظمتها مستشفى شفاء الاورمان، التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى، لدعم الشعب الفلسطيني، موجها شكره لمديرية الصحة بالاقصر على التنسيق والتعاون لانجاح الحملة ، واثنى على شباب الاقصر الذى قدم صورة مشرفة بالتواجد بأعداد كبيرة فى نقاط الحملة بمراكز الاقصر، للتاكيد على اهمية المشاركة في الفعاليات المهمة ومنها حملة التبرع بالدم.



وانطلقت حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بمحافظة الأقصر أمس الجمعة، في ثلاث مناطق وهي مدينة الأقصر ومدينة اسنا ومدينة ارمنت وسط إقبال كبير من المواطنين