مراكز شباب المنيا تحث المواطنين على ضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

وضعت مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، لافتات على مداخل المراكز والأسوار والملاعب ، بها عبارات تحث الأعضاء والشباب والمواطنين على ضرورة ، المشاركة فى انتخابات الرئاسة القادمة .

حيث أن صوتك أمانة يكفله لك الدستور والقانون ، وهو واجب وطني عليك أن تشارك بصوتك ، وتعطى صوتك لمن تشاء ، جاءت العبارات ما بين الكلمة كلمتك .. انزل شارك ، وكذلك عبارة اعمل الصح .. المشاركة مسىؤولية وغيرها من العبارات ، وذلك لتحفيز المشاركة السياسية ، وهو دور توعوى هام تقوم به مراكز الشباب في العديد من البرامج والفاعليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الدورات والندوات وورش العمل.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة معاونى وكيل الوزارة.