تاج الدين: 45 مليون دولار سنويا متوسط شراء أدوية البلازما (شاهد)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ هناك حالات مرضية لا تحتمل عدم حصول المريض على الدواء في موعده وبالكميات المطلوبة.

وتابع "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: “متوسط شراء أدوية البلازما سنويا 45 مليون دولار سنويًا وذلك من مصادر متعددة، وبالتالي فإن تكلفته الاقتصادية مرتفعة".

جائحة كورونا

ونوه إلى أن هناك مشكلة أخرى وتتمثل في إتاحة هذه الأدوية في بعض الفترات في ظل خلل منظومة التوريد والإمداد في فترات الازمات العالمية كجائحة كورونا.

وأشار إلى أنه منذ سنتين أو 3 سنوات، التقى الرئيس السيسي بمجلس إدارة الشركة الإسبانية المشتركة معنا في تصنيع هذه المشتقات وحصلت على ثقة كبيرة جدا في الرغبة الأكيدة والجدية الكاملة والإمكانيات المتاحة من أجل إتمام هذا المشروع.

مراكز تجميع البلازما

وواصل مستشار الرئيس حديثه قائلا: "لم يتم الإعلان عن هذا المصنع إلا بعد وجود مراكز تجميع البلازما وزيادة عددها كما ان المتبرعين مقبلون عليها والمصنع يتم تدشينه وفقا للمواصفات العالمية التي لا تحتمل إلا الجودة والدقة".