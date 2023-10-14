الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية في غزة مهددة بالنفاد

قال محمد فتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إنه تم تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات لأهالي غزة، المصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف القطاع منذ السبت الماضي.

سيارات الإسعاف

وأضاف " فتياني" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، إنهم يواجهون وضعًا إنسانيًا كارثيًا في قطاع غزة، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن الخدمة بسبب شح في الوقود، والمستلزمات الطبية مهددة بالنفاد.

فصائل المقاومة الفلسطينية

جدير بالذكر فصائل المقاومة الفلسطينية شنت عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

وطالبت الإدارة الأمريكية، الكونجرس بـ "تخصيص" مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل نظرًا "لخطورة الوضع" هناك، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن خبراء المجلس يعقدون اجتماعات مع قادة الكونغرس لإقناعهم بضرورة تأييد لمسألة تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا وإسرائيل من الميزانية الفدرالية الأمريكية.

وقال إن "مجلس الأمن القومي يعقد اجتماعات مع الزعماء الأساسيين في الكابيتول حول هذا الوضع، أي خطورة الوضع في إسرائيل وأوكرانيا، ويدور الحديث عن جزء من تعاملنا الدائم مع أعضاء الكونغرس، وهذا يحدث اليوم".