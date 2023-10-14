هندسة القناة تنظم زيارات ميدانية لطلابها لشركات قطاع الصناعة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية الهندسة تسعى لتخريج مهندسين ذوي المعرفة الشاملة عن قطاع الصناعة، وتسعى كذلك لإكسابهم المهارات، والخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل، وذلك من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون مع الشركات الكبرى؛ لتدريب الطلاب وتنظيم الزيارات الطلابية للشركات للتعرف على أحدث التقنيات.

وفي سياق متصل- وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين كلية الهندسة، وشركة 2M إليكتريك جروب- نظمت كلية الهندسة زيارة لمقر الشركة، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

هذا وقام كل من الدكتور باسم الهادي السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالاستجابة لدعوة الزيارة المقدمة من مجموعات شركات 2M إلكترونيك جروب لزيارة مقر الشركة في المنطقة الصناعية.

ورافق الطلاب - الدكتور إياد سعيد سليمان رئيس قسم الهندسة الكهربية ، والمهندسة جيهان علام المدير الإداري لمركز خدمة المجتمع بالكلية، والأستاذة نرمين فريد – مدير قسم العلاقات العامة بالكلية.

وكان في استقبال وفد جامعة القناة في مقر المصنع المهندس محمود العباسي رئيس مجلس إدارة الشركة،و باسم منصور مدير التدريب، وأحمد سليمان مدير قسم العلاقات العامة بالشركة .

كما تم عمل جولة داخل مصانع الشركة؛ للتعرف على خطوط الإنتاج في المصانع المختلفة، وعلى أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، ومنها مصنع إنتاج لوحات الجهد المتوسط، مصنع لوحات الجهد المنخفض، ومصنع تشكيل النحاس؛ حيث تعمل المصانع على إنتاج منتجات تعمل بشكل تكميلي مع المصانع الأخرى في الشركة.

وقد قامت الشركة- بناءاً على بروتوكول التعاون مع الكلية- بتدريب عدد 42 طالب وطالبة من قسم الهندسة الكهربية، في مختلف أقسام الشركة وتسليمهم شهادات التدريب.

وكان من ضمن محتويات التدريب (كيفية كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل، وبعض المهارات الإدارية والقيادية، ودراسات المشروعات، وأيضا ً كيفية عمل الاختبارات التي تتم على المنتجات لضمان الجودة وكيفية اختبارالمحولات).