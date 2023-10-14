450 كيس دم شرقاوي لإنقاذ الجرحى الفلسطينين

في ملحمة وطنية من أهالي محافظة الشرقية، لصالح أشقائهم من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الغاشم على مدينة رفح؛ انتفض أهالي الشرقية ضمن فاعليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، وتم تجميع 450 كيس دم من النقاط المُعدة بمدينتي الزقازيق ومنيا القمح.

وأوضحت الدكتورة نانسي عبد الحي، مدير بنك الدم الإقليمي بالشرقية، في تصريحات لها للوفد، أنه تم تجميع 450 كيس دم، منهم 306 كيس بنقطة التجميع بمحيط مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، و 144 كيس بنقطة التجميع بميدان الشهيد المنسي بمدينة منيا القمح، وذلك ضمن فاعليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الرقم كبير جدا قياسا بما يتم الحصول عليه من المتبرعين في الشوارع من قبل.

وكانت مدينتي الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، قد شهدتا الجمعة، فاعليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع إرسال التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين الفلسطينين.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن فاعليات حملة التبرع بالدم تم تنظيمها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة صناع الحياة، حيث تواجد في الحملة فرق طبية ومجموعات من الشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين المتبرعين بالدم، لتوفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى، تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.