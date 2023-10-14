تركيا تدعم الفلسطينيين وتُرسل طائرة مساعدات ثالثة لقطاع غزة

أعلنت "السلطات التركية"، تسيير طائرة شحن عسكرية ثالثة إلى مطار العريش المصري، مُحمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وقالت السلطات التركية، إنه سيتم إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وأغذية ومعلبات وأغطية وفوط أطفال وسيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح.

وأمس الجمعة حطت طائرتان تركيتان تحملان مساعدات إنسانية لسكان غزة في مطار العريش الدولي بمصر.

وادي غزة.. معلومات هامة حول موقع التهجير الجديد للفلسطينيين

طلب بيان "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، من مليون ومائتي ألف فلسطيني بمُغادرة منازلهم باتجاه "وادي غزة" في الجنوب، إذ طالبهم بإخلاء الشمال والانتقال إليه خلال يوم واحد، يأتي ذلك في تطور "خطير للغاية ولافت" لمُخطط إسرائيلي جديد يُعيد للذاكرة العربية "نكبة التهجير في العام 1948".

تمتد أراضي "وادي غزة" لما يقرب من 19 كم من أصل 41 كم من القطاع، وهذه المنطقة هي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في القطاع، يعيش فيها مليون ومائة ألف شخص.

الطريق الرئيسي الوحيد لسكان الجزء الشمالي من غزة للمغادرة هو "طريق صلاح الدين"، مما يُلقي بظلال من الشك على إمكانية إكمال الإخلاء في غضون 24 ساعة.

ويقسم "وادي غزة" القطاع جغرافيًا إلى قسمين، شمالي وجنوبي غزة، ويمتد من منطقة جبل شجرة البقار القريبة من مستوطنة سديه بوكر، وحتى البحر المتوسط قريبا من منطقة الزهراء في قطاع غزة.