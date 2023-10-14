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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّنا بدأنا بالفعل في إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما وتصنيعها في العاصمة الإدارية الجديدة وسينتهي هذا المشروع خلال فترة قريبة جدا.

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 التبرع بالدم

ونوه "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هناك فارق بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، فمن يتبرع بالبلازما يتم إعادة كرات الدم مرة أخرى إلى دمه بنفس الجهاز ويتم الحصول على البلازما فقط، لافتا إلى أن التبرع يعتمد على عدة معايير رفيعة الجودة منها الخلو من الأمراض والفيروسات وأن تسمح الحالة الصحية بالتبرع.

وأشار إلى أننا لدينا مراكز تم تأسيسها على مستوى عالي جدا ويتم تجميع البلازما وتُصدر إلى المصنع الإسباني ثم نحصل عليها في صورة منتجات نهائية.

تجميع البلازما

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك تفاهم وتناغم من أجل تأسيس شركة مصرية إسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع مشتقاتها، وهو ما يؤكد أن المشروع القومي للبلازما مشروع كبير جدا.

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