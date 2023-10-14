لاميتا فرنجية تنافس الراقصات ببدلة رقص مكشوفة (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من صور أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، فهو الوسيلة المباشرة لتواصل مع متابعيها وجمهورها بشكل دائم.

ومن المعروف ان لاميتا تفضل ارتداء الأزياء الجرئية التي تبرز منحنيات قوامها بشكل واضح وصارخ لتكن في مقدمة الأهتمام وهذا ما اكدته في أحدث إطلالتها حيث ارتدت توب قصير ينتمي لقصة الv مزين بالشراشيب ونسقت عليه جيب طويل مجسم اتسمت بشق مثير كشف عن أحد ساقيها؛ لتشبه الراقصات في إطلالاتهن الجرئية، مستعرضة قوامها الرشيق وأنوثتها الطاغية مثلهن.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلة بحرية وراء ظهرها ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.