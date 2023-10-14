تحرير 50 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية بمركزي مطاى وديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كل مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق.

والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين، من جانبه أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملات التموينية على المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، ومباحث التموين، ومفتشي التموين ومفتشي الأغذية، أسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا منها، 19 محضرا على المخابز البلدية، تنوعت ما بين: ( عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن -عدم الالتزام بالمواعيد - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات )، كما تم ضبط ٥٠ كرتونة خل، و ٩ شيكارة أعلاف، و ١٣ لفة عصائر بدون فواتير بحضور التفتيش التمويني بالإدارة الصحية، إلى جانب 6 محاضر ضد الجزارين المخالفين.

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 25 محضرا متنوعا، خلال حملات تموينية مكبرة منها، حملة على المخابز البلدية بالمدينة، وأسفرت عن 22 محضرا، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر، تنوعت بين: (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي - ذبح خارج المجزر – وضبط مجمدات غير صالحة)، وذلك خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة بقرى (طوخ - السوالم - نزلة الحاج قنديل)، بالتعاون مع إدارتي الطب البيطري والتموين بالمركز، وذلك لضمان إعلان الأسعار والذبح داخل المجازر الحكومية وحمل شهادات صحية.