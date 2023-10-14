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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تاج الدين: البلازما مشروع استراتيجي يحتاجه الكثير من المرضى (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ البلازما يشكل 55% من نسبة الدم ومعظمه مياه بالإضافة إلى مواد حيوية مفيدة لحياة الإنسان مثل الألبومين ومواد التخثر والتجلط ومواد مناعية كثيرة.

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مشتقات البلازما

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن البلازما يحتاج إليها المصابون بأمراض كثيرة مثل الهيموفيليا والنزيف، وكانت الدولة المصرية تستورد مشتقات البلازما من الخارج رغم أهميتها وأنها لا بديل لها وضرورة إتاحتها للمرضى وتوفر هذه الأدوية بصورة مستمرة لأنها تساوي حياة كثير من المرضى. 
 

 المشروع القومي للبلازما

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المشروع القومي للبلازما مشروع هام جدا ومشروع استراتيجي واستغرق جهدا كبيرا طبيا وفنيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى صار مشروعا حقيقيا.

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